Apple открыла новый раздел с приложениями в App Store Раздел с приложениями для Vision Pro появился в веб-версии App Store

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Компания Apple открыла новый раздел в веб-версии App Store, где собраны игры и приложения для VisionOS, сообщило издание MacRumors. На этой операционной системе работает шлем виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro.

Новый раздел в App Store позволяет пользователям ознакомиться с ассортиментом приложений для гарнитуры перед покупкой. Раньше этот список был доступен только в магазине приложений непосредственно на самом устройстве. Пока эта функция доступна только в Соединенных Штатах.

Презентация Vision Pro состоялась летом 2023 года. С помощью шлема пользователь может видеть окружающий мир, на который наложен цифровой интерфейс. Продажи гарнитуры начались в США 2 февраля, ее стоимость составляет $3499.

Ранее Apple приняла решение свернуть разработку электромобиля, которая началась еще 10 лет назад. Остановку проекта поддержал вице-президент Apple Кевин Линч и главный операционный директор компании Джефф Уильямс. Компания планирует сосредоточиться на исследовании технологий искусственного интеллекта. В Apple посчитали разработку новых ИИ-технологий более актуальной, поскольку конкуренцию на рынке электромобилей ей могли бы составить китайские корпорации и компания Alphabet.