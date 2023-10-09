Антонов обвинил США в поддержке своей военной ядерной инфраструктуры

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Американские власти замедляют процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале диппредставительства. Он выразил это мнение в ответ на критику позиции России по ДВЗЯИ со стороны Госдепартамента.

Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам». Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания, — заявил посол.

Антонов также отметил, что США продолжают тормозить процесс вступления Договора в силу, не ратифицируя его уже более 25 лет. При этом, по его словам, администрация США продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, который находится в эксплуатационной готовности.

Россия уже ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и ожидала, что США последуют ее примеру, но этого так не произошло, подчеркнул посол. РФ вынуждена предпринимать шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ, так как нарушение глобального стратегического паритета недопустимо, добавил он.

5 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как заверил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не намерена проводить ядерные испытания после возможного выхода из ДВЗЯО. По его словам, глава государства прежде всего имел в виду необходимость приведения к общему знаменателю сложившейся с договором ситуации.