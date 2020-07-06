Аналитики Goldman Sachs предсказали мощный рывок экономики США

https://static.news.ru/photo/a53309b2-bfba-11ea-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Аналитики из Goldman Sachs спрогнозировали резкий рывок экономики США в III квартале 2020 года. По их оценкам, в последний раз такое наблюдалось в 1947 году.

Рост числа заражений коронавирусом в южных штатах США замедляет темпы восстановления американской экономики в III квартале 2020 года. Однако несмотря на этот фактор, в июле–сентябре ВВП страны может вырасти на 25%.

Резкий рост числа заболевших может привести к тому, что восстановление экономики затормозится, — подчеркнул главный экономист Goldman Ян Хациус.

Из-за пандемии коронавируса в I квартале 2020 года американский ВВП сократился на 5%. Это рекордное падение со времён кризиса 2008 года.

NEWS.ru писал ранее, что за последние сутки в США выявлены 45,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные представил Университет Джонса Хопкинса. На данный момент США продолжают лидировать по уровню заболеваемости COVID-19 в мире.