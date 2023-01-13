Американский журналист рассказал о совершенном ради Украины преступлении Ведущий Fox Карлсон: преступлением являются траты на Украину в большем размере, чем на США

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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о том, что ряд американских конгрессменов начал «приходить в чувство» по вопросу выделения финансовой помощи Украине. Он, в частности, привел цитату республиканца Томаса Мэсси из штата Кентукки, который заявил, что за год конгресс потратил на Украину больше, чем на все дороги и мосты в своей стране. Также Мэсси призвал провести аудит помощи Киеву.

Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против, — отметил Карлсон.

Он добавил, что конгрессмены-демократы не хотят, чтобы граждане США понимали, куда делись $100 млрд, отправленных Киеву, и назвал «безумием» заявление президента Джо Байдена об отправке новых сумм.

Люди на этом сильно наживаются. Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает, — заявил Карлсон.

Ранее телеведущий сообщил, что американские СМИ под давлением правительства замалчивают правду о происходящем в стране и мире. Ярким примером такого сокрытия данных стал конфликт на Украине. По его словам, в результате граждане пребывают в опасном неведении относительно вопросов, отражающихся на их жизнях.