Американский журналист предсказал скорое крушение США American Thinker: крах США наступит через три года

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США отметят свой 250-летний юбилей уже через три года, а дольше империи просто не живут, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф. По его мнению, к настоящему моменту американский правящий класс сумел довести государство до плачевного состояния, и это состояние угрожает самому существованию страны.

Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года, — написал Джундеф.

Журналист считает, что США превратились в «адскую дыру». Автор провел аналогию с серией «Голодные игры». По сюжету этих произведений, истеблишмент устанавливает правила по собственной прихоти, разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого своего противника.

Обозреватель добавил, что американские политики делают все, чтобы ускорить процесс упадка страны. По мнению Джундефа, особенно остро это проявилось в ситуации с делом бывшего президента США Дональда Трампа. Таким образом, заметил автор статьи, демократы решили устранить своего политического оппонента при помощи судебной системы.

Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна «катится в ад». Выступление он организовал в своем поместье во Флориде, куда вернулся с судебных слушаний в Нью-Йорке.

По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.