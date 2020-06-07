Американский врач рассказал о необъяснимом исчезновении COVID-19

Россиянин Евгений Пинелис, работающий в американской больнице в Бруклине реаниматологом, рассказал о ситуации с распространением коронавируса. По его словам, болезнь «исчезла».
В настоящее время остались несколько пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии. Однако в целом ситуация нормализовалась,
Непостижимым образом COVID исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьёт нормальная больничная жизнь, — отметил он.
В «красной зоне» практически нет пациентов. Никто из персонала давно не заражался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что если носитель коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) наденет защитную маску и перчатки, он станет безопасным для окружающих, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, заболевание похоже на ВИЧ-инфекцию, от которой все сначала «шарахались», однако соблюдение мер предосторожности изменило отношение к ВИЧ.
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