Американский сенатор пообещал вернуть санкции против «Северного потока — 2»

Следующий президент США вернёт санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об том заявил сенатор-республиканец Тед Круз в интервью изданию Politico.

По словам Круза, следующий американский лидер, который вступит в должность 20 января 2025 года, вернёт санкции против трубопровода.

Я верю, что он будет республиканцем. <...> Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдёт с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией, — заявил сенатор.

Позицию администрации президента Байдена Круз сравнил с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом властям этой страны.

Через пять десятилетий спустя это остаётся значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы, — сказал сенатор.

Тед Круз также пообещал выступать против назначений предложенных нынешней администрацией кандидатур в Госдеп, пока позиция руководства страны относительно «Северного потока — 2» не поменяется. Сенатор убеждён, что «ошибочная» позиция должна развернуться на 180 градусов.

Панамский канал в начале ХХ века строило военное министерство США. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы раскритиковали это решение.

Ранее американский Госдеп сообщил о неэффективности санкций против «Северного потока — 2».