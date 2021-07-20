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Госдеп сообщил о неэффективности санкций против «Северного потока — 2»

22:55, 20 июля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Новый доглад по ситуации с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2» намерен представить в августе на рассмотрение конгрессу Госдепартамент США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по «Северному потоку — 2». В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен ещё один доклад, — приводит слова Прайса РИА Новости.

При этом представитель Госдепа признал, что американские санкции не сумели помешать строительству «Северного потока — 2».

Ранее СМИ сообщили, что США и Германия договорились по «Северному потоку — 2». Ряд СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщают, что США и Германия устранили разногласия относительно «Северного потока — 2» и в ближайшее время объявят о сделке.

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