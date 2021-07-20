Госдеп сообщил о неэффективности санкций против «Северного потока — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В США 18-летний пилот Лэндон Лукас посадил неисправный самолёт на автомобильный мост, ширина которого составляет всего несколько метров. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что самолёт приземлился среди плотного потока машин. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Позднее авиатор рассказал, что во время полёта начались неполадки с двигателем. Он пытался дотянуть до...