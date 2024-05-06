Американский конгрессмен раскрыл условие для ввода армии США на Украину Конгрессмен Джеффрис допустил ввод войск США на Украину при разгроме ВСУ

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Lorenzo Ducato

Соединенные Штаты могут решить вмешаться в украинский конфликт, задействовав свои войска, если вооруженные силы страны будут разгромлены, такое мнение в интервью телеканалу CBS News высказал лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис. В связи с этим он призвал не допустить падения Украины.

Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими, — уверен Джеффрис.

Американский конгрессмен добавил, что в последнее время в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция. По его словам, она не хочет поддерживать Украину и не считает Москву врагом Вашингтона. Главной сторонницей такой линии в палате представителей Джеффрис назвал республиканку Марджори Тейлор Грин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бесчестными заявления западных стран о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. Глава ведомства напомнил, что РФ обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.