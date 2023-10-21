Американские университеты теряют спонсоров из-за войны в Израиле FT: спонсоры отзывают финансирование университетов США из-за войны в Израиле

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Спонсоры крупнейших американских вузов, в том числе Гарвардского, Стенфордского и Пенсильванского университетов, отзывают финансирование из-за недостаточного осуждения нападения ХАМАС на Израиль, сообщает Financial Times. Юридические и инвестиционные компании тем временем угрожают отозвать предложения о работе, сделанные студентам образовательных учреждений.

В связи с произошедшим ряд вузов уже выпустил новые заявления. В частности, Пенсильванский университет отметил, что решительно выступает против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма. Президент учреждения Лиз Мэгилл при этом добавила, что вуз должен был быстрее и шире сообщить о своей позиции. Соответствующее заявление она сделала после критики фестиваля палестинской литературы в университете.

Среди спонсоров университетов числятся основатель Limited Brands Лесли Векснер, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман и другие. Они считают, что вузы должны применять более жесткие меры в отношении студентов, посещающих антиизраильские протесты. Часть университетов при этом настаивает на соблюдении принципов академической свободы и нейтральности в подобных вопросах.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем. По его словам, боевые действия необходимо приостановить как минимум на две недели.