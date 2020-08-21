Американская актриса получила тюремный срок за взятку в университете

Суд приговорил американскую актрису Лори Локлин, известную по роли в ситкоме «Полный дом», к двум месяцам тюремного заключения. Она и её муж стали фигурантами дела о подкупах при поступлении в лучшие университеты США.
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Её мужа, дизайнера Моссимо Джианулли, приговорили к пяти месяцам тюрьмы, 250 часам работ и штрафу в размере $250 тыс.
Актриса и её супруг являлись участниками мошеннической схемы, благодаря которой они отправили дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. Для этого им пришлось дать взятку, размер которой, по версии следствия, составляет $500 тыс. Подобные обвинения предъявлены ещё 48 людям.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 1 сентября 2020 года иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут учиться в дистанционном формате.
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