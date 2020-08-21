Американская актриса получила тюремный срок за взятку в университете

https://static.news.ru/photo/89186cee-e48c-11ea-916f-fa163e074e61_660.jpg Моссимо Джианулли и Лори Локлин Фото: Michael Germana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд приговорил американскую актрису Лори Локлин, известную по роли в ситкоме «Полный дом», к двум месяцам тюремного заключения. Она и её муж стали фигурантами дела о подкупах при поступлении в лучшие университеты США.

Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация BBC. По её данным, при вынесении приговора была учтена сделка о признании вины. Помимо срока в тюрьме, Локлин предстоит выплатить штраф в размере $150 тысяч и провести 100 часов за общественными работами.

Её мужа, дизайнера Моссимо Джианулли, приговорили к пяти месяцам тюрьмы, 250 часам работ и штрафу в размере $250 тыс.

Актриса и её супруг являлись участниками мошеннической схемы, благодаря которой они отправили дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. Для этого им пришлось дать взятку, размер которой, по версии следствия, составляет $500 тыс. Подобные обвинения предъявлены ещё 48 людям.

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