Тысячи американок запаслись препаратами для искусственного прерывания беременности из страха перед новыми ограничениями, говорится в исследовательском письме, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine. Ожидается, что Верховный суд США в этом году вынесет решение об усилении контроля за использованием препарата мифепристон, который применяется для медикаментозного аборта.

Люди видят надвигающиеся угрозы доступу к репродуктивному здоровью, надвигающиеся угрозы своим репродуктивным правам и потенциально думают про себя: как я могу к этому подготовиться? Или как я могу обойти это или опередить это? — прокомментировала ситуацию доктор Эбигейл Эйкен, доцент Техасского университета в Остине и одна из авторов письма.