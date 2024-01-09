Американист назвал преемника шефа Пентагона Американист Межуев — для NEWS.ru: глава ЦРУ Бернс может стать главой Пентагона

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Билл Бернс

Отставка главы Пентагона Ллойда Остина вполне вероятна, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, это будет совершенно неожиданная и непредсказуемая личность, но хорошо знакомая общественности. Он предположил, что им может стать глава ЦРУ Билл Бернс.

Совершенно точно убежден, что это будет не военный. Во-первых, об этом гласит закон: генералы не могут вступать в государственные должности на протяжении 10 лет. А во-вторых, как показала практика в этот раз, назначение военного оказалось ошибкой, понадеялись на его опыт. Нельзя исключить, что это будет человек из близкого окружения Байдена, чтобы добиться доверия для финансирования военных программ. Речь о человеке с большим опытом в вооруженных силах, но тем временем штатском. Возможно, им станет глава ЦРУ Билл Бернс, — заявил Межуев.

При этом политолог отметил, что будут выбирать человека, открытого к прессе, так как закрытость Остина к СМИ и его исчезновение на несколько дней имели негативные последствия, тем более перед президентскими выборами в США. Американист не исключил, что новым главой Пентагона может стать республиканец.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин не планирует уходить в отставку, несмотря на его болезнь. По словам чиновника, министр продолжает выполнять свои обязанности.

Президент США Джо Байден также с нетерпением ждет возвращения министра, добавил он. По словам американского чиновника, глава государства выражает свое искреннее уважение Остину, который взял на себя ответственность за то, что о его болезни проинформировали с недостаточной оперативностью.