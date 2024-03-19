Американец создал сотни клонов гигантского барана из Киргизии ради охоты Житель Монтаны Шубарт клонировал баранов из Киргизии для охоты в Техасе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Монтана в США Артур Шубарт импортировал части баранов редкой гигантской породы архар Марко Поло из Киргизии в 2013 году и с тех пор делал их клоны, сообщили в Департаменте юстиции США. Животных он планировал продавать в качестве объектов охоты.

По данным департамента, 80-летний Артур Шубарт использовал ДНК мертвых архаров из Киргизии с 2013 года. Расследование Министерства юстиции США выявило, что мужчина действовал вместе с неизвестным сообщником.

Всего было создано 165 эмбрионов, которые мужчина затем поместил в уже имевшихся овец на его ранчо в Монтане. В результате появился единственный чисто генетический самец архара, которого он назвал «Горный король Монтаны», или MMK. Самцы этой породы могут весить более 130 кг и иметь рога до 1,5 м длиной.

Шубарт вместе с сообщником использовал сперму ММК для искусственного оплодотворения различных других видов овец (все они были запрещены в Монтане) и создания гибридных животных. Их целью было создание более крупной и ценной породы овец для продажи охотничьим хозяйствам в неволе, в первую очередь в Техасе.

Чтобы перевозить запрещенных овец в Монтану и из нее, Шубарт и другие подделали сертификаты ветеринарного осмотра, ложно указав, что овцы относятся к разрешенным законом видам. Иногда Шубарт продавал сперму ММК напрямую овцеводам в других штатах.

За каждое уголовное преступление Шубарту грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, штрафа в размере до $250 тыс. и трех лет нахождения под надзором. Приговор Шубарту должен быть вынесен 11 июля главным судьей по округу Монтана.

Ранее в Китае ученые Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства успешно клонировали пару тибетских коз. Для этого использовали ту же технику, которая позволила создать первое в мире клонированное животное — овечку Долли.