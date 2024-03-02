Китайцам удалось клонировать коз В Китае впервые успешно клонировали пару тибетских коз

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В Китае ученые Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства успешно клонировали пару тибетских коз, сообщило издание Daily Mail. Для этого использовали ту же технику, которая позволила создать первое в мире клонированное животное, — овечку Долли.

Благодаря клонированию генетическая информация может быть полностью скопирована, — сообщил ведущий научный сотрудник Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Су Цзяньминь.

Ученые добились такого результата путем клонирования соматических клеток, при котором ядро взрослой клетки вставляют в яйцеклетку, лишенную собственного ядра. Затем яйцеклетку имплантируют суррогатной матери, которая рожает ребенка, имеющего нулевой процент ее ДНК, но 100% ДНК донора.

Два детеныша появились на свет в провинции Цинхай. Первый из них родился с весом 3,4 кг, о второй козе не упоминалось. Китайские ученые заявили, что таким образом намерены восстановить и сохранить генетический материал лучших особей в популяции.

В январе в Китае впервые успешно клонировали тибетских коров, находящихся на грани вымирания. Этого также удалось достичь благодаря переносу ядер соматических клеток.