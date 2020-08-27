Американцы встали на сторону РФ в инциденте с военными в Сирии

https://static.news.ru/photo/09f8b0ca-e8a3-11ea-ab10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

Читатели издания Washington Post подвергли критике власти США за инцидент с российскими военными в Сирии. Американцы считают, что их военные вообще не имеют права находиться в Сирии, в то время как российских военных пригласило правительство САР.

Также читатели издания сошлись во мнении, что президент Дональд Трамп не является компетентным политиком, раз оставил войска США в уязвимом положении, пишет Газета.ру.

Столкновение российских и американских военных патрулей произошло утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик. Российская техника врезалась в американский броневик. Вашингтон тут же назвал действия российских военных небезопасными и непрофессиональными. Москва в ответ заявила, что американские военные в нарушение ранее достигнутых договорённостей предприняли блокировку российского патруля. Тем более что международная коалиция была заранее уведомлена о прохождении российской колонны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление Пентагона касательно инцидента между военными РФ и США в Сирии могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в Соединённых Штатах, считает политолог Дэниэл Уорнер. По его словам, подобные стычки превращаются в «нечто обыденное» и сами по себе напоминают детский спор.