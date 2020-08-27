Политолог дал оценку инциденту с военными из РФ и США в Сирии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заявление Пентагона касательно инцидента между военными РФ и США в Сирии могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в Соединённых Штатах, считает политолог Дэниэл Уорнер.

По его словам, подобные стычки превращаются в «нечто обыденное» и сами по себе напоминают детский спор. Внешняя политика в настоящее время не является главным предметом дискуссии между участниками президентских выборов Дональдом Трампом и Джо Байденом. По существу данный инцидент является слишком незначительным, отметил Уорнер в комментарии «360».

Некоторое время назад представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил Россию в провоцировании ДТП, в результате которого пострадали американские военные.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что международную коалицию предупреждали о прохождении колонны военной полиции, однако бронеавтомобили США попытались заблокировать путь, после чего россиянами были «предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи».

Ранее NEWS.ru писал, что обвинения в адрес России в связи с ДТП в Сирии могут быть выгодны руководству США в преддверии президентских выборов, заявил участник военных операций в Сирии на условиях анонимности.

По его словам, военные РФ и США регулярно сталкиваются между собой, чаще всего не намерено. Сам он был свидетелем нескольких таких происшествий.