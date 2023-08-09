Американцы назвали имя человека, которому доверяют больше, чем Байдену Gallup: 59% американцев назвали принца Уильяма лидером общественного доверия

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Сын короля Великобритании Карла III принц Уильям возглавил рейтинг общественного доверия жителей США, опередив Байдена и Трампа согласно последнему опросу американского института общественного мнения Gallup. Наследник британского престола был назван наиболее вероятным кандидатом на роль лидера США, ему отдали голоса 59% опрошенных. Респонденты заявили, что хотели бы видеть Уильяма в качестве объединяющей силы демократов и республиканцев, сообщается в отчете.

Новый опрос предполагает, что США, возможно, придется заглянуть за пределы своих границ, чтобы найти общественных деятелей, к которым большинство американцев относятся хорошо и с которыми республиканцы и демократы могут договориться, — пишет Gallup.

Вторую строчку в рейтинге доверия американцев занял президент Украины Владимир Зеленский. За ним следуют супруга Джо Байдена Джилл, король Великобритании Карл III, председатель Верховного суда США Джон Гловер Робертс и Дональд Трамп. Джо Байден оказался только на седьмой строчке рейтинга. Ему доверяют всего 41% опрошенных. Также в списке фигурирует Камала Харрис, ей доверяют 38% респондентов.

Ранее стало известно, что принц Уильям добирается на встречи со своим отцом королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке на электросамокате. Чтобы увидеться с монархом, 41-летнему принцу приходится проехать на нем 3–4 км. Наследник престола год назад с семьей перебрался в коттедж Аделаида на территории Виндзорского замка, чтобы его дети могли ходить в соседнюю школу Лэмброк.

Прежде принц Уильям признавался в своем увлечении мотоциклами. Около 15 лет назад он участвовал в благотворительном моторалли в ЮАР вместе с младшим братом принцем Гарри. Также наследник престола уверял, что страсть к гонкам ослабла после того, как он стал отцом.