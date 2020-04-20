Американцы массово протестуют из-за ограничительных мер по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/147ff22c-8347-11ea-be87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы более чем в десяти штатах провели демонстрации с требованием смягчить или отменить ограничительные меры по коронавирусу. Акции шли в последние дни — некоторые жители США из-за карантина лишены возможности зарабатывать на жизнь.

Демонстрации прошли в штатах Вашингтон, Огайо, Колорадо, Кентукки, Миннесота, Северная Каролина и других. В эти минуты проходит аналогичная акция в Пенсильвании, передаёт телеканал CNN. В ней принимают участие несколько десятков человек.

На минувшей неделе Федеральная резервная система США представила обзор о влиянии ограничений на экономику. Согласно этим оценкам, наибольший ущерб коронавирус нанёс сфере развлечений, туризму, розничной торговле. По всей территории страны зафиксировано резкое снижение экономической активности. Наблюдается спад в промышленности.

На сегодня в мире насчитывается более 2,4 млн заражённых, более 168 тысяч погибших, свыше 643 тысяч выздоровели. В РФ зарегистрирован 47 121 случай заболевания, 3446 человек выздоровело, 405 человек умерли. В Москве 26 350 заразились, 1838 выздоровели, 204 скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Соединённых Штатов продлили по 20 мая включительно действие своего решения закрыть границы с Канадой и Мексикой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Срок действия решения о закрытии границ истекал 20 апреля.