Решение ОПЕК+ добавило хлопот Байдену перед выборами в конгресс Политолог Мухин предрек проблемы демократам на выборах в Конгресс США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена пыталась сбить цены на нефть, но Вашингтон испортил отношения со многими нефтедобывающими странами, заявил NEWS.ru политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти у Демократической партии США могут возникнуть проблемы на выборах в конгресс.

Администрация Байдена пыталась сбить цены на нефть, но решением ОПЕК+ они вернулись на круги своя. США потратили много денег и испортили отношения со многими акторами на рынке для того, чтобы это сделать, а получается, все напрасно. Конечно, у американцев разочарование. Это не катастрофа, просто демократам будет сложно на выборах в конгресс, — считает Мухин.

Он добавил, что страны ОПЕК+ абсолютно не учитывали мнение Вашингтона, выступавшего против снижения объемов производства сырой нефти.

На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. До этого в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».