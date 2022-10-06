Администрация президента США Джо Байдена пыталась сбить цены на нефть, но Вашингтон испортил отношения со многими нефтедобывающими странами, заявил NEWS.ru политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти у Демократической партии США могут возникнуть проблемы на выборах в конгресс.
Администрация Байдена пыталась сбить цены на нефть, но решением ОПЕК+ они вернулись на круги своя. США потратили много денег и испортили отношения со многими акторами на рынке для того, чтобы это сделать, а получается, все напрасно. Конечно, у американцев разочарование. Это не катастрофа, просто демократам будет сложно на выборах в конгресс, — считает Мухин.
Он добавил, что страны ОПЕК+ абсолютно не учитывали мнение Вашингтона, выступавшего против снижения объемов производства сырой нефти.
На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. До этого в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».