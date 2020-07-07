Amazon оштрафовали за доставку товаров в Иран, Крым и Сирию

https://static.news.ru/photo/6c56156c-c145-11ea-99d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Министерство финансов США сообщило о готовности компании Amazon выплатить штраф в размере $134,5 тысячи. Причиной для такого взыскания стала доставка товаров компанией в Крым, Иран и Сирию.

Согласилась выплатить 134 523 доллара с тем, чтобы компенсировать свою возможную гражданскую ответственность за нарушение многочисленных санкций, — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо этого, в Минфине заявили о том, что Amazon также предоставлял услуги для частных лиц, которые находились или работали в зарубежных представительствах попавших под санкции стран. Однако представители ведомства подчеркнули, что компания не смогла бы своевременно оповестить власти о «нескольких сотнях» подобных транзакций. Поэтому действия Amazon сочли непреднамеренными.

NEWS.ru писал ранее, что в Минфине США оценили ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний. Помимо этого, американские власти изучают варианты компенсации работникам времени, проведённого на карантине из-за коронавируса.