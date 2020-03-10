7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован гражданин России Кирилл Викторович Фирсов. ФБР считает, что мужчина управлял платформой Deer.io, на которой располагались онлайн-магазины. В них хакеры рекламировали и продавали взломанные аккаунты и украденную пользовательскую информацию.
Платформа была запущена в октябре 2013 года,
Ранее Министерство иностранных дел РФ предупредило граждан об американской угрозе за рубежом, писал NEWS.ru.
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