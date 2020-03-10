https://static.news.ru/photo/515a14b8-62b1-11ea-a6e2-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Фирсов Фото: kfirsov/instagram.com

7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован гражданин России Кирилл Викторович Фирсов. ФБР считает, что мужчина управлял платформой Deer.io, на которой располагались онлайн-магазины. В них хакеры рекламировали и продавали взломанные аккаунты и украденную пользовательскую информацию.

Платформа была запущена в октябре 2013 года, отмечает портал ZDNet. По заявлению самого Фирсова, которое размещено на Deer.io, площадкой его проекта пользовались более 24 тысяч магазинов, что принесло более $17 млн.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предупредило граждан об американской угрозе за рубежом, писал NEWS.ru.