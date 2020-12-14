Якубович: «Не можете дать хлеба, дайте зрелищ»

«Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Пятница. В эфире капитал-шоу „Поле чудес“», — такими словами почти 30 лет Леонид Якубович начинает телевизионную викторину. Зрители привыкли его видеть балагуром и весельчаком, однако театральная Москва теперь сможет посмотреть на Якубовича в серьёзной драматической роли — он играет старца Никандра в постановке МХАТ им. Горького «Лавр».

Якубович в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о роли и своём видении, как должны выглядеть новогодние шоу на ТВ.

— Что для вас постановка «Лавр»?

— Я родился в середине прошлого века и для меня МХАТ — понятие сакральное. Оказаться на сцене этого театра для меня событие. К своей роли я отношусь с трепетом.

Я не сторонник новомодных течений в якобы современных театрах, и никого не прошу поддержать меня во мнении — это только я так думаю. МХАТ — это тот театр, в котором я был воспитан. «Лавр» — это серьёзная работа, настоящий русский театр, краше которого нет на свете. Лучше русского театра нет ни в одной стране мира, и так, я думаю, будет ещё долго, слишком глубока культура.

Сергей Булкин/NEWS.RU Эдуард Бояков Сергей Булкин/NEWS.RU Дмитрий Певцов Сергей Булкин/NEWS.RU Валентин Клементьев Сергей Булкин/NEWS.RU Никита Кашеваров Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU Леонид Якубович Сергей Булкин/NEWS.RU Алиса Гребенщикова Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU Михаил Кабанов и Евгений Кананыхин Сергей Булкин/NEWS.RU Дмитрий Певцов Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU

— Не пугает ли выход на сцену, когда заранее знаешь, что он будет заполнен максимум на четверть?

— Это чудовищно. Только тот, кто стоял на сцене, знает, что такое дыхание зала, которое совершенно невозможно объяснить в принципе. Но почти за год работы в пустой студии, я приноровился, хотя это невероятно тяжело. Я никогда в жизни так не уставал, как от пустого зала. Но в театре пустого зала не будет: всё-таки 25% — это уже дыхание. Есть обратная связь, это серьёзная вещь.

Леонид Якубович Сергей Булкин/NEWS.RU

— В этот Новый год телевидение обретёт большую актуальность в связи с тем, что в регионах отменили массовые гуляния и закрыли ночные заведения из-за коронавируса. В этом году особую актуальность приобрела и критика новогодних программ. Как вы думаете, шоу должны быть такими же на центральных каналах или продюсерам необходимо придумать что-то новое?

— Не я придумал фразу «хлеба и зрелищ». Не можете дать хлеба, дайте зрелищ. Это великая вещь. Вспомните, едва не повалившую США американскую депрессию. Кто придумал happy end? Только искусство может дать лучик надежды. Я за то, чтобы новогодние представления были. Нельзя это сделать в зале, пусть это будет по телевизору. Всё равно люди соберутся за новогодним столом — традицию изменить нельзя — и всё равно включат телевизор. Что им будут показывать в этот момент? Какое настроение им создадут? Абсолютно убеждён, что это государственная задача.

— Певец Прохор Шаляпин заявил, что мечтает стать ведущим «Поле чудес». Что вы можете ответить на это?

— Что меня спрашивать? (смеётся) Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое.

— Сколько ещё, по вашему мнению, будет существовать «Поле чудес»?

Леонид ЯкубовичМинистерство обороны Российской Федерации/wikimedia.org Леонид ЯкубовичМинистерство обороны Российской Федерации/wikimedia.org

— Всё зависит от зрителей.

— Что вы пожелаете людям в Новом году?

— Я каждый раз желаю — пусть за столом будут только свои, пусть горит ёлка, а за окном идёт белый пушистый снег, как в детстве. И всё! Все живы и здоровы. Наверное, это и есть настоящее человеческое счастье. С наступающим!