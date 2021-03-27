Волочкову возмутили цены на билеты в Большой театр

https://static.news.ru/photo/4086dba4-8f9b-11eb-9a1b-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настоящие поклонники балета перестали ходить в Большой театр, поскольку им не по карману цены на билеты. Об этом заявила балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова.

По её словам, позволить себе купить билет в театр за 60 тысяч рублей может далеко не каждый любитель искусства. Для пары или семьи с ребёнком сумма и вовсе становится огромной. Балерина отметила, что лично она за такие деньги лучше на Мальдивы слетает, чем пойдёт в Большой театр.

Волочкова добавила, что сегодня билеты покупают богатые, но «нищие духом» люди. Артистам выступать перед ними некомфортно из-за отсутствия аплодисментов.

Они считают ненужным аплодировать артистам. Артисты в пустоте и тишине выступают на сцене, — сказала балерина в интервью телеканалу «360».

Ранее NEWS.ru писал, что народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал о случаях сексуального домогательства в Большом театре как в отношении женщин, так и мужчин. Он отметил, что публично говорить о приставаниях в России не принято, поэтому многие боятся сказать правду.