Скончался известный театральный педагог и режиссер Театральный режиссер Валерий Галендеев умер в возрасте 77 лет

Фото: rgisi.ru

Валерий Галендеев

В возрасте 77 лет умер театральный педагог и режиссер, заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев, сообщила в своих социальных сетях театральный критик Марина Дмитревская. По данным ТАСС, в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Однако продолжал вести занятия в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Друзья! Читатели и коллеги! Умер Валерий Николаевич Галендеев, — говорится в сообщении Дмитревской.

По словам и. о. первого проректора по учебной и воспитательной работе РГИСИ Елены Третьяковой, Галендеев был человеком мужественным. Несмотря на болезнь и превозмогая себя, он продолжал свою работу в институте, где вел занятия по сценической речи. Она отмечает, что педагог выдавал феноменальные результаты и мог исправить любые дефекты речи.

Галендеев был режиссером-ассистентом оперных постановок Льва Додина, в их числе «Электра», «Леди Макбет Мценского уезда», «Мазепа» и другие. Он также проводил мастер-классы в России и за рубежом.

Ранее сообщалось о смерти актера и режиссера Александра Саюталина, сыгравшего в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский». Он ушел из жизни в возрасте 60 лет в Санкт-Петербурге.