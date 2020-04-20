В Санкт-Петербурге театрам снизили показатели заполняемости залов

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Министерство культуры России работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Глава министерства Ольга Любимова заявила в программе «Поздняков» на канале НТВ, что дефицит средств будет восполнен в ближайшие три месяца. Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная...