Театр

В Санкт-Петербурге театрам снизили показатели заполняемости залов

19:11, 20 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по культуре Санкт-Петербурга снизит годовые показатели по заполняемости залов и числу спектаклей для театров, которые находятся в ведомстве структуры. Решение было принято в связи с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Организация совместно с Министерством культуры России отслеживает ситуацию на рынке труда, передаёт ТАСС.

Введён новый показатель по допустимому отклонению количества публичных выступлений — 25%, до 60% [с 80%] снижен процент заполняемости зрительного зала с допустимым отклонением в 10%, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Министерство культуры России работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

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