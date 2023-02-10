В Москве пройдет литературный вечер «В пространстве Пушкина» Театр Пушкина подготовил литературный вечер, посвященный творчеству поэта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В филиале Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 16 февраля в 19:00 состоится литературный вечер, посвященный творчеству поэта. Заслуженный артист России Александр Арсентьев прочтет со сцены стихотворения Пушкина, повесть «Метель», а также отрывки из поэмы «Руслан и Людмила» и романа в стихах «Евгений Онегин».

На литературном вечере «В пространстве Пушкина» артист не только прочитает стихи, но и поделится своими размышлениями и открытиями о творчестве писателя. Зрители узнают, почему именно этот поэт стал одной из главных фигур в русской литературе XIX века.

Фото: teatrpushkin.ru Заслуженный артист России Александр Арсентьев

Заслуженный артист России Александр Арсентьев входит в состав труппы театра Пушкина, куда он перешел из МХТ после смерти актера и режиссера Олега Ефремова. Арсентьев участвовал в постановках «Зовите Печориным», «Бесприданница», «Ромео и Джульетта» и «Влюбленный Шекспир». Широкой публике он также известен своими ролями в сериале «Шифр», а также в фильмах «Юрочка», «Секрет неприступной красавицы» и «Ангелина».

Театр имени Пушкина также подготовил три искрометные постановки к праздникам. 14 и 23 февраля, а также 8 марта на сцене покажут спектакли «Ложные признания», «Красавец мужчина» и «Мадам Рубинштейн».