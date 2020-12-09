Умер заслуженный артист России Александр Самойлов

Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-ом году жизни после продолжительной болезни.
Сегодня ушёл из жизни наш коллега, наш товарищ — заслуженный артист России Александр Самойлов, — сообщается на сайте МХАТ имени Горького, в котором актёр служил 26 лет.
Перед смертью Самойлов готовился к двум мхатовским премьерам — в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишнёвом саде» — Фирса.
Самойлов родился в Кемерово в актёрской семье, окончил ГИТИС, играл в театре имени Маяковского, Московском областном театре драмы и Московском областном театре имени Островского, в 1994 году пришёл во МХАТ имени Горького.
Он снялся в десятках фильмов («Романс о влюблённых», «Сицилианская защита», «На безымянной высоте», «Слуга Государев», «Скиф») и сериалах («Солдаты», «След», «Марш Турецкого»).
У Самойлова шестеро детей, четверо из которых пошли по его стопам.
Как писал NEWS.ru, заслуженный артист России, дрессировщик и эквилибрист Александр Горин умер после тяжёлой болезни на 70-м году жизни. Горин работал в цирке с 1973 года в группе эквилибристов на першах под руководством Алексея Сарача. В 1979 году он стал артистом-дрессировщиком аттракциона «Медвежий цирк», созданного Валентином Филатовым. Звание «Заслуженный артист РФ» ему присвоили в 1994 году.