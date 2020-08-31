Умер артист цирка Александр Горин

https://static.news.ru/photo/31e76264-eb89-11ea-824d-fa163e074e61_660.jpg Александр Горин Фото: circus.ru

Заслуженный артист России, дрессировщик и эквилибрист Александр Горин умер после тяжёлой болезни. Он скончался 29 августа на 70-м году жизни.

Светлая память об этом прекрасном артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении Росгосцирка.

Горин работал в цирке с 1973 года в группе эквилибристов на першах под руководством Алексея Сарача. В 1979 году он стал артистом-дрессировщиком аттракциона «Медвежий цирк», созданного Валентином Филатовым. Звание «Заслуженный артист РФ» ему присвоили в 1994 году.

Как писал NEWS.ru, на 91-м году жизни умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Киноискусству покойный отдал свыше 60 лет. На его счету также десятки работ в театре в качестве режиссёра и актёра. С 1946 года Андреев выступал на сцене театра им. Ермоловой, с 1970-го по 1985-й был его главным режиссёром, с 1990-го по 2012 год — худруком.