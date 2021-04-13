Умер заслуженный артист РФ Евгений Тиличеев

https://static.news.ru/photo/aa0a61da-9c62-11eb-bb1d-96000091f725_660.jpg Евгений Тиличеев Фото: muzcomedy.ru

Актёр Евгений Тиличеев, сыгравший роли в фильмах «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо», скончался в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.

13 апреля 2021 года на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев, — сообщается на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В 1972 году Тиличеев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и сразу был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где прослужил почти 50 лет. На протяжении многих лет он был активным участником и ведущим популярной передачи ленинградского телевидения «Сказка за сказкой».

В комитете отметили, что большой талант и яркая творческая индивидуальность Тиличеева «навсегда вписали его имя в историю петербургского театра».

Как писал NEWS.ru, советский и белорусский эстрадный певец, солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни. Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич был солистом ансамбля «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999-го по август 2003-го. С 2009 года он являлся руководителем коллектива. Участник ансамбля Валерий Скорожонок рассказал, что Борткевич умер от сахарного диабета и если бы ухаживал за здоровьем, мог ещё жить.