Умер артист театра Российской армии Александр Петров

https://static.news.ru/photo/e208dedc-bd28-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: teatrarmii.ru

Умер актёр и старейший артист Центрального театра Российской армии Александр Петров. Ему было 98 лет.

О смерти артиста сообщается на сайте театра. Прощание с ним состоится 6 июля в 11:00 мск.

Александр Алексеевич был гордостью Центрального академического театра Российской Армии и авторитетом для всего коллектива. Он прослужил в нашем театре почти 70 лет, за эти годы Александр Петров ни разу не изменил Театру Армии, — говорится в сообщении.

Актёр родился 24 марта 1922 года. Был участником Великой Отечественной войны и актёром-фронтовиком. В составе 137 полка связи им. Богдана Хмельницкого участвовал в Сталинградской битве и в освобождении Одессы, Праги, Вены и Будапешта. Получил награды, среди которых орден «Отечественной войны» II степени и Орден почёта, медаль «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Прослужил в театре Российской армии почти 70 лет. Петров сыграл более 50 ролей. Среди его персонажей — Воронин из «Крепости над Бугом», Платонов из «Океана», Рикаредо из «Учителя танцев» и Мика из «Барабанщицы».

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