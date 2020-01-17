https://static.news.ru/photo/1a4423d6-39eb-11ea-9d17-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Захарова во время спектакля в шутку напомнила своему сценическому партнёру Марату Башарову о его тяжёлых отношениях с женщинами. Актёр избивал девушек и жён.

Марат, это у тебя-то с женщинами нет проблем? — под смешки зрителей обратилась к партнёру Захарова во время спектакля «Непьеса на двоих».

По сообщению издания Teleprogramma.pro, в 2014 году девушка Башарова оказалась в больнице с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Позже Екатерина Архарова рассказала, что актёр не контролировал себя после частых пьянок.

В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, которая также стала жертвой рукоприкладства, но отказалась преследовать актёра по закону. В начале 2019-го Шевыркова развелась с Башаровым.

Как писал NEWS.ru, позже Шевыркова вместе с сыном Марселем Башаровым перебралась в Доминиканскую Республику.