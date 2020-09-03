Театры смогут заполнять залы на 70% с середины сентября

https://static.news.ru/photo/3b7385de-eddb-11ea-bfed-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Российским театрам разрешат заполнять залы до 70% с середины сентября. Сейчас площадки могут выделать зрителям только 50% мест.

О новых послаблениях правил в условиях пандемии коронавируса рассказала заместитель министра культуры России Алла Манилова. Она выступила на видеоконференции министров культуры стран БРИКС, сообщает ТАСС.

Нам разрешают с середины сентября на 70% [заполнение] с сохранением ношения масок и перчаток, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Ленком Марка Захарова» подготовил семь премьер на новый сезон, который начнётся 3 сентября. В сентябре литовский режиссёр начнёт работу над спектаклем «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф».