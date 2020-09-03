Театры смогут заполнять залы на 70% с середины сентября

Российским театрам разрешат заполнять залы до 70% с середины сентября. Сейчас площадки могут выделать зрителям только 50% мест.
О новых послаблениях правил в условиях пандемии коронавируса рассказала заместитель министра культуры России Алла Манилова. Она
Нам разрешают с середины сентября на 70% [заполнение] с сохранением ношения масок и перчаток, — сказала она.
Как писал NEWS.ru, московский театр «Ленком Марка Захарова» подготовил семь премьер на новый сезон, который начнётся 3 сентября. В сентябре литовский режиссёр начнёт работу над спектаклем «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф».
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