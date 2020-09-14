Театр Вахтангова открыл 100-й сезон: фото гостей и новой скульптуры

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открывает юбилейный 100-й сезон. Торжественное мероприятие посетили журналисты, различные государственные деятели и сами работники театра. Главным событием стало открытие скульптурной композиции, посвящённой самому основателю театра Евгению Вахтангову. Памятник, выполненный из бронзы, установлен прямо перед главным фасадом здания. Авторами творения стали Александр Рукавишников, Максим Обрезков и Игорь Воскресенский.
Многие актёры и гости мероприятия выразили надежду на удачный сезон. Как проходило мероприятие — в галерее NEWS.ru.
Церемония открытия памятника Вахтангову работы скульптора Александра Рукавишникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония открытия памятника Вахтангову работы скульптора Александра Рукавишникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Василий Лановой на церемонии открытия
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Жуков на церемонии открытия
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Шапошников на церемонии открытия
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Есипенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Герасимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Шлыков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Ильин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Герасимов, Алексей Шапошников и Эльвира Набиуллина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Максимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Князев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Ильин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Тумайкина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра имени Вахтангова, режиссёр Римас Туминас
Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Маковецкий
Сергей Булкин/NEWS.ru
Юлия Рутберг
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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