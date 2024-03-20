Театр на Таганке представит свое видение «Свадьбы» Лунгина Театра на Таганке покажет премьеру спектакля «Свадьба» по сценарию Лунгина

Фото: Пресс-служба театра на Таганке

Московский театр на Таганке представит социальную сказку по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина «Свадьба». Премьера состоится 6 апреля на Новой сцене. Режиссером спектакля выступил Александр Карпушин. Он подчеркнул, что герои пьесы подтолкнут зрителя переживать вместе с ними происходящее на сцене.

Почему «Свадьба»? Почему социальная сказка? Вот маленький — будто эфемерный — город Сланцы. В нем живут маленькие человечки со своими наивными, но точно основательными взглядами. С этими героями начинаешь переживать, проживать, проходить, двигаться, дышать, — пояснил режиссер.

По его словам, интересно исследовать мотивы героев и их преображение. Режиссер уточнил, что пытался найти ответы на вопросы, которые возникают к персонажам. Основной темой спектакля стала любовь, как случайное явление, которое подталкивает на бездумные поступки.

Ранее стало известно, что театр на Таганке готовится к премьере спектакля Леры Сурковой «Снимается кино», поставленного по одноименной пьесе Эдварда Радзинского. Постановка увидит свет 28 марта на Малой сцене театра. Спектакль поднимает проблемы отношений, творческого кризиса и зависимости от социума.