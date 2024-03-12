Театр на Таганке представит спектакль по пьесе Радзинского «Снимается кино»

Фото: Пресс-служба Театра на Таганке

«Снимается кино»

Московский театр на Таганке готовится к премьере спектакля Леры Сурковой «Снимается кино», поставленного по одноименной пьесе Эдварда Радзинского. Постановка увидит свет 28 марта на Малой сцене театра.

Действие пьесы происходит в Москве 1965 года. Герои снимаются в фильме о любви. И если главный персонаж, 40 летний кинорежиссер, уже давно позабыл значение любви, то героиня впервые сталкивается с нежными чувствами. Спектакль поднимает проблемы отношений, творческого кризиса и зависимости от социума.

«Снимается кино» — одна из ранних пьес главного романтика «оттепели» Эдварда Радзинского. <...> Желание любить и быть любимыми заставляет героев совершать нелогичные и абсурдные поступки: разум и чувства ведут бесконечную борьбу. А невротичные персонажи и диалоги с интеллектуальным подтекстом делают лирическую комедию еще более выразительной, — рассказала режиссер Лера Суркова.

По словам исполнителя главной и единственной мужской роли Василия Уриевского, основной вопрос пьесы — это вопрос творчества художника в современном мире, должен ли он подстраиваться под реальные обстоятельства или следовать зову своего таланта.

Один из героев пьесы говорит: «В искусстве есть художники. Они отражают то, что сами чувствуют. И инженеры. Они конструируют вещи». В моем персонаже как раз и борется художник с инженером. <...> Он дожил до 40 и уже ничего не чувствует, никого не любит — понимает это и сильно мучается. Он любит только себя. И то не факт, — объяснил актер.

Ранее театр на Таганке представил спектакль «Веселые ребята» по мотивам одноименной комедии Николая Эрдмана. По словам режиссера Дениса Азарова, постановка является интерпретацией оригинального фильма.