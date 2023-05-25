Театр на Таганке покажет самые яркие спектакли до конца сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры в в спектакле «Женитьба. Трагедия» в постановке режиссера Андрея Гончарова в Театре на Таганке

Перед завершением 59-ого сезона Театр на Таганке покажет три самых ярких спектакля этого года. Зрители смогут посмотреть премьерную постановку «104 страницы любви», мюзикл «Онегин» и современную интерпретацию Николая Гоголя «Женитьба».

«104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского первый раз показали на сцене театр в этом году. Режисером постановки выступила первый стипендиат премии А. Эфроса, учрежденной театром Et Cetera, Виктория Печерникова. Посетив спектакль, зрители смогут в очередной раз подумать, что значит любовь и какую роль она играет в жизни. Показы состоятся 30 и 31 мая.

1 и 2 июня можно посетить мюзикл «Евгений Онегин», который был представлен в восьми номинациях на высшую театральную премию России «Золотая маска». Зрителей ждет шоу бродячей труппы артистов в сопровождении инди-рока и масштабных танцевальных номеров. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти.

Также 2 июня состоится показ спектакля «Женитьба», поставленного Андреем Гончаровым по произведению Николая Гоголя. Актеры на сцене попробуют разобраться, что представляет свадьба для современных людей в эпоху постмодерна и почему порой женитьба до сих пор остается трагедией.

Новый сезон станет для театра юбилейным. В связи с этим зрителей ждут новые постановки и уже любимые ими спектакли.

В театре на Таганке 12 и 13 апреля состоялась премьера спектакля «104 страницы про любовь». Ностальгическая мелодрама в стиле ретрофутуризма рассказывает зрителям историю любви стюардессы и физика-ядерщика. Вместе с актерами гости постановки могут исследовать сущность любви.