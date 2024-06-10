«Скамья запасных практически пустая»: Повереннова о важной проблеме театров Актриса Повереннова указала на дефицит руководящих кадров в театрах

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Дарья Повереннова

Актриса Дарья Повереннова на московской премии «Хрустальная Турандот» рассказала NEWS.ru, что в России существует некоторый дефицит профессионалов, которые могли бы занимать руководящие театральные должности. По ее словам, «скамейка запасных» сегодня практически опустела.

Это (новые назначения. — NEWS.ru) говорит о том, что скамейка запасных художественных руководителей, главных режиссеров, она, по-моему, практически пустая и все крутые режиссеры практически разобраны. Хотя, на мой взгляд, есть фамилии, которые достойны быть худруками, но пока они еще не замечены начальством. Но надеюсь, будут замечены, — отметила актриса.

Она выразила мнение, что руководить двумя театрами одновременно, как это теперь будут делать Владимир Машков, Константин Богомолов и Евгений Герасимов, — сложная задача. Повереннова объяснила, что в каждом театре свои коллектив и история.

Это задача очень трудная. Но, я думаю, те люди, которые согласились, они все-таки осознанно к этому подошли и постарались оценить свои силы и свои возможности. Это не вопрос какой-то жадности, а вопрос действительно сверхзадачи — вернуть театрам былую славу, успех, посещаемость. Все это важно, — подчеркнула кинозвезда.

Актриса указала, что лично знает новых худруков «Современника», театра Романа Виктюка и театра на Малой Ордынке. По ее словам, это профессионалы своего дела. Повереннова выразила надежду, что их назначение станет приобретением как для коллективов, так и для Москвы и России в целом.

Ранее режиссер Евгений Писарев заявил, что результативность новых театральных назначений покажет время. Он считает, что не стоит составлять каких-то прогнозов, а следует руководствоваться известной фразой: «Поживем — увидим».