«Сатирикон» покажет трагический балаган по «Грозе» Островского

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Театр «Сатирикон» покажет спектакль в жанре трагический балаган по «Грозе» А. Н. Островского, сообщает пресс-служба театра. Режиссёром-постановщиком выступил руководитель «Сатирикона» Константин Райкин. На главную роль специально пригласили актрису Марию Золотухину. Показы пройдут 23, 24 и 25 июля, а также 2, 3, 10 и 11 сентября.

Спектакль имеет возрастное ограничение 12+. В постановке смешаны жанры, времена, языки и конфессии, в ней сочетаются фольклорные и церковные песнопения, джаз и рок.

Для нас это, конечно, трагическая история, которую мы играем всерьёз и абсолютно. Мы хулиганим, стараясь только сохранить главное — суть этой пьесы. Мы говорим о потребности в свободе и убийственности несвободы для живой жизни. Потому что засилье в обществе мещанского канона: как положено, как прилично, как неприлично — это опошление, снижение духовной планки, — рассказал Райкин.

Фото: пресс-служба «Сатирикона»

Он добавил, что любовь такого уровня, как у героини пьесы, обязательно ведёт к смерти, так как несопоставима с мещанским укладом жизни. Несвобода убийственна для такого сильного живого чувства, объяснил режиссёр.

В мае «Сатирикон» анонсировал социальный спектакль на тему буллинга «Всем, кого касается». Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.