«Сальери не убивал Моцарта»: Гуськов и Добронравов переосмыслили историю Вахтанговский театр представил спектакль «Амадей», разрушающий стереотипы о взаимоотношениях Сальери и Моцарта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заслуженный артист России Виктор Добронравов и народный артист России Алексей Гуськов

Народный артист России Алексей Гуськов и заслуженный артист России Виктор Добронравов сыграли Сальери и Моцарта в новом спектакле «Амадей». Премьерный показ в режиссуре Анатолия Шульева состоялся в театре имени Евгения Вахтангова. Подробности постановки — в материале NEWS.ru.

Гуськов — Сальери

Представляя спектакль, режиссер Анатолий Шульев отметил, что постановка ломает стереотип об отношениях композитора, дирижера и педагога Антонио Сальери (1750–1825) и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791). «Это не про зависть», — уверен постановщик.

Режиссер подчеркнул, что во время работы над спектаклем автор сценической версии Сергей Плотов, режиссер и артисты подробно изучали архивные материалы о Моцарте и Сальери. Антонио Сальери считался одним из самых выдающихся композиторов своего времени, напомнил Шульев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народный артист России Алексей Гуськов

К примеру, Гете писал о нем: «Если б я мог сочинить хотя бы одну такую оперу (аналогичную операм Сальери. — NEWS.ru), это была бы вершина моей жизни», — отметил Анатолий Шульев.

Исполнитель роли Сальери народный артист России Алексей Гуськов пояснил NEWS.ru, что происходящее на сцене зритель наблюдает и воспринимает «через воспоминания Сальери, который пережил Моцарта на много лет». По сюжету спектакля Сальери в юности заключает сделку с Богом. Пообещав Создателю жить одной только музыкой, взамен он просит сделать его известным композитором. По мнению Гуськова, герой предстает в спектакле «трогательным, человечным, ошибающимся».

«Я не хочу вашего снисхождения, я хочу вашего понимания. В тот день, когда я увидел абсолютно совершенные партитуры Моцарта, жизнь моя... нет, не потеряла, наоборот, она обрела смысл! Я буду бороться с Тобой! (с Богом. — NEWS.ru) Я уничтожу его! (Моцарта. — NEWS.ru)», — по задумке авторов спектакля, Сальери фактически исповедуется перед зрителем.

Гуськов сравнивает Сальери с библейским Ангелом, сброшенным с небес на землю и разочаровавшимся в Создателе. Только к концу жизни герой понимает, что «не тем занимался». Более того, по мнению Алексея Гуськова, «Сальери на самом деле не ненавидел, а любил Моцарта».

Добронравов — Моцарт

Аналогичной точки зрения придерживается и режиссер. По мнению Анатолия Шульева, изначальная ошибка Сальери заключалась в самой попытке заключить сделку с Богом, поскольку «Бог не заключает сделки». Режиссер определил спектакль как «путешествие души в пространстве памяти».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заслуженный артист России Виктор Добронравов

По словам Шульева, создатели спектакля «долго размышляли, как изображать гения». Ведь Моцарт совсем не такой, каким представлен на портретах современников и потомков: «Не ангелочек беловолосый». На самом деле «в его жизни было много боли, страданий и нерва», подчеркнул режиссер. В итоге авторы постановки «сделали ставку на то, что Моцарт — это сгусток энергии».

Моцарт — это сгусток энергии. Эта энергия не помещается в этом маленьком теле, его всё время распирает, он не может сидеть без движения, — подчеркнул режиссер.

Вольфганг Амадей в спектакле бросает вызов времени, пытаясь доказать, что привычная для его современников музыка устарела. «Ну кому нужны все эти древние цари? Музыка должна быть о людях, о реальной жизни! Вот с кем вы чаще встречаетесь — с цирюльником или с царем Эдипом? Простите, я знаю, что я пошляк. Но в моей музыке нет ни одной пошлой ноты!» — пытается доказать Моцарт. Но никто из окружающих его не понимает, включая жену.

Одной из важных сюжетных линий стали письма Моцарта его отцу. Из них становится очевидным, что между отцом и сыном не было взаимопонимания, происходили серьезные разногласия. По словам исполнителя роли Моцарта заслуженного артиста России Виктора Добронравова, «для нас стало очевидным, что письма отца должны красной нитью пройти через весь спектакль».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заслуженный артист России Виктор Добронравов и народный артист России Алексей Гуськов

Мог бы Вольфганг быть другим, если бы не его отец? А может быть, наоборот, Амадей не написал бы ничего, не будь этой муштры и тирании отца? — размышляет Добронравов в беседе с NEWS.ru.

Актер признался: он настолько проникся образом и судьбой своего героя, что во время работы над ролью у него «болел живот, снились кошмары, начинались тики». Все эти симптомы проявлялись у Моцарта. Артист перенес их на себя, как считает сам Виктор, «это актерская психосоматика».

Алексей Гуськов напомнил, что в 1997 году (спустя более чем 200 лет после смерти Моцарта) в Милане проходил судебный процесс, на котором рассматривались обстоятельства смерти 35-летнего Моцарта в 1791 году. Суд пришел к выводу о невиновности Сальери.