Певцов рассказал о своём лечении в Коммунарке

Народный артист РФ Дмитрий Певцов, который 28 августа оказался в больнице в Коммунарке, заявил о прекрасном самочувствии. По его словам, всем бы так болеть, как он.
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Сам 57-летний Певцов
Всё хорошо, настроение бодрое, работать не хочется до сих пор, но это, очевидно, в связи с самочувствием, — отметил актёр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов госпитализирован в одну из клиник Москвы с предварительным диагнозом — «пневмония и дыхательная недостаточность». Артист вернулся в столицу после отдыха в Ялте и у него поднялась температура, развился сильный кашель. После этого Певцов обратился к медикам.
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