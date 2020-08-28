Певцов рассказал о своём лечении в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/ccc14bf4-ea4b-11ea-9969-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РФ Дмитрий Певцов, который 28 августа оказался в больнице в Коммунарке, заявил о прекрасном самочувствии. По его словам, всем бы так болеть, как он.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что, по мнению лечащих врачей, артисту поставлен диагноз — «дыхательная недостаточность». У него состояние средней тяжести.

Сам 57-летний Певцов записал видеообращение, которое разместил в Instagram. В нём артист подтвердил, что первоначально у него диагностировали пневмонию, и уточнил результат экспресс-теста на коронавирус. Он оказался отрицательным.

Всё хорошо, настроение бодрое, работать не хочется до сих пор, но это, очевидно, в связи с самочувствием, — отметил актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов госпитализирован в одну из клиник Москвы с предварительным диагнозом — «пневмония и дыхательная недостаточность». Артист вернулся в столицу после отдыха в Ялте и у него поднялась температура, развился сильный кашель. После этого Певцов обратился к медикам.