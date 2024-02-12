Панкратов-Черный рассказал о здоровье Актер Панкратов-Черный: пришлось отменить спектакли из-за перелома ребер

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Александр Панкратов-Черный

Причиной отмены в Московском театре эстрады спектакля с участием Александра Панкратова-Черного стала травма — перелом ребер, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию сам артист, он неудачно поскользнулся на гастролях в Норильске.

На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал ребра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если все будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан, — пообещал актер.

Как пишет издание, в начале февраля 74-летний Панкратов-Черный был на гастролях в Красноярском крае. ЧП произошло в Норильске. 5 февраля актер вернулся в Москву. Сначала он не придал травме значения, однако затем ему стало трудно дышать. После проведенного в больнице МРТ-исследования врачи сказали, что у артиста повреждены ребра.

В антрепризном спектакле «Женихи» с участием Панкратова-Черного 11 февраля в Петербурге в ДК «Ленсовета» в главной роли был занят другой артист, добавляет издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Александра Панкратова-Черного выявили атеросклероз аорты. Якобы по этой причине артист жаловался на боли в области сердца. Однако его супруга назвала враньем сообщения о случившемся у Панкратова-Черного инфаркте.