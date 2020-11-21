«Омерзительная дрянь»: Лазарев жёстко раскритиковал постановки Богомолова

https://static.news.ru/photo/8b7ce074-2c9d-11eb-ba55-fa163e074e61_660.jpg Александр Лазарев — младший Фото: vk.com/lazarev_ml

Актёр Александр Лазарев — младший рассказал о своём отношении к постановкам Константина Богомолова. По словам артиста, больше всего его задело издевательство режиссёра над русской классикой.

Он вспомнил, как однажды Богомолов ставил два спектакля у Марка Захарова — «Бориса Годунова» и «Идиота». По его словам, в его постановке эти два произведения русского искусства превратились «в омерзительную дрянь».

У Марка Анатольевича в творчестве всегда есть тайна. Чтобы было непонятно, о чём речь. И вот однажды я услышал отрывок их разговора. Богомолов говорил: «И вот тут спускается космическое нечто». Я понял, что это всё. Так и случилось, — рассказал Лазарев-младший в рамках YouTube-шоу «Изолента Live».

По словам актёра, когда Богомолов героиню Настасьи Филипповны раздел донага и посадил за решётку, где она детским голосом рассказывала про менструальную кровь, он не выдержал и засвистел.

А издевательство над Пушкиным? Когда Пушкин пошёл пописать в кусты. Я не понимаю, зачем это надо? Если ты не можешь поставить эти спектакли, не втаптывая в грязь их дальше, то не надо трогать русскую классику, — заметил Лазарев.

Актёр подчеркнул, что поскольку у Богомолова много поклонников, то, возможно, они понимают его творчество, но лично он не приемлет это категорически.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак выразила недоумение по поводу совместного фото супруга Константина Богомолова в постели с Бондарчуком. Режиссёр опубликовал снимок, в подписи к которому поздравил Фёдора Бондарчука с выходом новой картины.

«Обнимаю тебя и поздравляю! Я наслаждался процессом, я горд итогом, я восхищён тобой!» — подписал фото, на котором он лежит в одной кровати с Бондарчуком, муж Ксении Собчак.