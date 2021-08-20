Олег Меньшиков покинул пост худрука театра Ермоловой

Российский актёр Олег Меньшиков покинул пост художественного руководителя Театра Ермоловой и передал свои полномочия Сергея Кузоятову. Об этом сообщает StarHit.

Многие связывают уход Меньшикова из театра с недавно прогремевшим скандалом: худрук театра Ермоловой без вразумительного объяснения причин уволил 22 актёра труппы и заменил их «своими» молодыми артистами, досрочно отправив на пенсию многих опытных и именитых мэтров театра. Сокращённые актёры не стали терпеть подобного отношения и обратились к Путину, попутно раскрывая страшные тайны закулисья театра Ермоловой, от зарплаты Меньшикова до его пагубного пристрастия к алкоголю. В последнее время экс-худрук жаловался на здоровье, возможно именно это и послужило причиной столь внезапной отставки, однако сказать наверняка пока невозможно: актёр пока никак не прокомментировал происходящее.

Ранее актёры театра Ермоловой пожаловались на незаконное разжалование Меньшиковым, а также на его пьянство и неприлично высокие гонорары за каждый спектакль.