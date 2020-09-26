Названа предварительная причина смерти актёра Никиты Логинова

https://static.news.ru/photo/d5d05702-013a-11eb-a650-fa163e074e61_660.jpg Никита Логинов Фото: kino-teatr.ru

Актёр Никита Логинов, умерший на пороге родного театра, скончался от сердечного приступа. Такова предварительная причина смерти артиста.

Логинову было 56 лет, в этот день он должен был играть в премьере «Ревизор». Умер актёр на выходе из московского театра «Около дома Станиславского», сообщает Пятый канал. В театре Логинов работал руководителем художественно-постановочной части.

Зрителю Никита Логинов известен по таким фильмам, как «Антикиллер», «Последний мент», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Адвокат-9» и другие. В последние пять лет актёр не снимался в кино и сериалах, работал только в театре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коллеги Никиты Логинова по театру «Около дома Станиславского» прокомментировали его смерть как «абсолютную неожиданность». У артиста случился сердечный приступ на пороге родного театра.