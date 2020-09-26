Актёр из «Антикиллера» Никита Логинов умер на пороге театра

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Актёр Никита Логинов скончался на 57-м году жизни в Москве. Артисту, известного по фильмам «Антикиллер» и «ДМБ», стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского».

О причинах смерти на сообщается. По некоторым данным, он умер от сердечного приступа. На месте происшествия работает полиция, сообщает «Пятый канал».

В последнее время Никита Логинов служил руководителем художественно-постановочной части театра. Он также снимался в сериалах «Московская Сага», «Неудача Пуаро», «Кризис нежного возраста».

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России, солиста оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслава Войнаровского. Певец умер в столице на 75-м году жизни. Артист умер ночью в собственном доме, писал NEWS.ru.