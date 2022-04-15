Народный артист РСФСР Борис Заволокин умер в возрасте 82 лет

В Туле на 83-м году жизни скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин, сообщается на странице правительства Тульской области в социальной сети «ВКонтакте». В связи с кончиной артиста соболезнования выразил губернатор региона Алексей Дюмин, по его словам Заволокин всегда был доброжелательным и открытым человеком и блистательным актёром. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для тульского края и всей российской культуры, — заявил Дюмин.

Борис Заволокин родился в 1939 году в Туле. С конца 80-х годов стал служить в Тульском академическом театре драмы. Широкую популярность артист получил благодаря ролям в спектаклях «Кони привередливые», «Машенька», «За двумя зайцами», «Сказ о тульском Левше» и «Пиковый валет».

8 февраля в возрасте 90 лет умер советский и российский кинематографист, драматург, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов Феликс Эскин. Эскин активно работал с режиссёром Алексеем Германом. Он был администратором таких его картин, как «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом». Он также писал сценарии — среди его работ документальная лента Виктора Бутурлина «Одна на всех» (2015) о Великой Отечественной войне.