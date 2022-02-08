Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин

8 февраля умер советский и российский кинематографист, драматург, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов Феликс Эскин, сообщается на сайте петербургской киностудии. Ему было 90 лет.

8 февраля скончался ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург, организатор кинопроизводства, директор многих картин Алексея Германа, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин, — говорится в сообщении.

Феликс Эскин родился 15 июля 1931 года. Он устроился на работу в «Ленфильм» ещё в 1957 году в качестве водопроводчика. С начала 60-х годов впервые попробовал себя в качестве администратора фильмов.

Эскин активно работал с режиссёром Алексеем Германом. Он был администратором таких его картин, как «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом». Эскин также являлся сценаристом — среди его работ документальная лента Виктора Бутурлина «Одна на всех» (2015) о Великой Отечественной войне.

Ранее советская актриса Эрлена Осипович была найдена мёртвой в Москве. Родственники обнаружили тело артистки в квартире в центре столицы. Она скончалась 6 февраля, в день своего 85-летия.

Отмечается, что причиной смерти артистки могла стать острая сердечная недостаточность.

Широкому кругу зрителей актриса известна по роли Екатерины Линевой в картине «Опровержение». Осипович также снималась в фильмах «Сибирь», «Мёртвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность».