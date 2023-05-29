Музыка и акробатика: Московский театр Пушкина представил программу на июнь

Фото: teatrpushkin.ru

Московский театр Пушкина подготовил целый ряд ярких спектаклей для своего июньского репертуара. Украшением постановок, помимо живописных костюмов, стали живая музыка, головокружительные танцы и даже акробатика, которые дают зрителю возможность ощутить настоящую магию театра.

В пятницу, 2 июня, актеры театра представят английский психологический детектив «Инспектор пришел» (16+), наглядно демонстрирующий главный закон природы — «все связано со всем». Почтенная семья празднует помолвку дочери, когда в доме появляется загадочный полицейский инспектор Гул, расследующий самоубийство молодой безработной. Это переворачивает жизнь семьи с ног на голову.

В воскресенье, 4 июня, зрителей приглашают на пьесу «Заповедник» (18+) по мотивам одноименного произведения Сергея Довлатова. В поисках убежища от личного и творческого кризиса писатель Борис Алиханов приезжает в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом, где знакомится с чудаковатыми коллегами, любознательными туристами и эксцентричными местными жителями. В результате писатель и сам практически превращается в причудливого персонажа заповедника.

В понедельник, 5 июня, в театре состоится спектакль «Обещание на рассвете» (12+) — трогательная драма о том, как любовь и безусловная поддержка матери помогают пережить все испытания, выпавшие на долю главного героя — успешного писателя.

Знаменитую комедию Карло Гольдони «Слуга двух господ» (16+) о ловком пройдохе Труффальдино режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров наполнили музыкой, танцами и акробатикой, взглянув на нее глазами современных скоморохов. Спектакли пройдут 8 и 23 июня.

Бессмертный булгаковский «Багровый остров» (16+) зрители смогут увидеть 14 июня. Это изобретательная сатира на театральные штампы, а заодно — на попытки бюрократов вмешаться в искусство.

Начало всех спектаклей в 19:00