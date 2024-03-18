Моцардо рассказал о последней встрече с Ширвиндтом Композитор Моцардо вспомнил о беседе с Ширвиндтом про его 90-летие

Фото: NEWS.ru

Вячеслав Моцардо

Композитор, режиссер Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказал корреспонденту NEWS.ru, что последний раз они встречались в театре. Моцардо отметил, что тогда обсуждал с Ширвиндтом вопрос, связанный с его 90-летием. В частности, речь шла о переводе пластинок на диски.

Он говорит: «У меня есть пластинки, и как бы вот их перевести на диски?» Он никогда не брал, чтобы театр в чем-то был замешан, он сам. Я говорю: «Александрович, я приеду домой, если что, вы мне передадите эти пластинки, и мы их переведем на диски». Вот такие у нас были планы на 90-летие, — вспомнил режиссер.

Моцардо добавил, что Ширвиндт должен был отпраздновать 90-летие в июле. Композитор также рассказал, что он предложил экс-руководителю Театра сатиры переиздать его фотоальбом, на что Ширвиндт охотно согласился, назвав это интересной задумкой.

Я рад, что он мне разрешил соприкоснуться с его творчеством, потому что это очень интересно. Он здесь со своими коллегами, друзьями, [есть] семейный раздел, — отметил режиссер.

Кроме того, Вячеслав Моцардо рассказал о знакомстве с Александром Ширвиндтом почти 30 лет назад. Он назвал артиста удивительным человеком, признавшись, что его уход из жизни — это очень большая потеря.